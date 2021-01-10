Lenovo показала компактный компьютер LaVie Mini в духе Nintendo Switch и 11-дюймовый бюджетный планшет Lenovo Tab P11





К выставке CES 2021 компания Lenovo подготовила несколько новинок. Одной из них является концепт компактного компьютера LaVie Mini (создан в сотрудничестве с NEC), который способен выполнять роль портативной игровой консоли. Устройство представляет собой концептуальный гибрид ноутбука и портативной игровой консоли, в которое входят сенсорный экран, контроллер и аксессуары в виде док-станции.

LaVie Mini содержит 8-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1920×1200 точек. Устройство включает процессор Intel Core 11-го поколения с графическим решением Xe. Компактная клавиатура с клавишами круглой формы дополнена оптическим сенсором в духе Blackberry. Однако такая система способна выполнять роль не только ноутбука. Если сложить клавиатуру и подключить контроллер (имеет те же кнопки и компоновку, что и геймпад Xbox), устройство трансформируется в полноценную портативную игровую консоль в духе Nintendo Switch. Правда, масса LaVie Mini без контроллера больше, чем у Nintendo Switch с подключенным контроллером Joy-Con (580 г против 400 г). Ноутбук также можно вставить в док-станцию, подключаемую к телевизору, и выводить игровой процесс на большой экран в режиме 4K 60 Гц.

Пока что Lenovo LaVie Mini является лишь концептом. Нет сведений о возможных сроках выхода такого устройства на рынок и его ориентировочной цене.

Ещё одной новинкой от Lenovo является планшет Lenovo Tab P11. Это уже готовое потребительское устройство, которой в скором времени станет доступно покупателям. Новинка оснащена 11-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 2000×1200 точек. Поддерживается возможность использования стилуса Precision Pen 2, но в комплект поставки он не входит. Аппарат несёт на борту процессор Snapdragon 662, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Хранилище можно расширить с помощью карты памяти microSD.

На задней панели планшета Lenovo Tab P11 расположена одиночная 13-мегапиксельная камера. Для автопортретов и видеоконференций предназначена фронтальная 8-мегапиксельная камера. Ёмкость комплектной батареи составляет 7500 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 20 Вт через порт USB-C. Дополнительно сообщается о поддержке стандартов беспроводной связи Wi-Fi 6 и LTE и наличии сразу четырёх динамиков.

Планшет Lenovo Tab P11 поступит в продажу уже в этом месяце по цене от $229,99 за конфигурацию 4/64 ГБ памяти. Аксессуары Keyboard Pack, Dock и Precision Pen 2 предстоит покупать отдельно.

Источник: The Verge, GSMarena