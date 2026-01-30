Lenovo выпустила игровые ноутбуки Legion 5i Gen 11 с новым процессором Intel Core Ultra 9 385H

Lenovo представила в Европе обновленный игровой ноутбук Legion 5i Gen 11. Устройство получило новые процессоры Intel Panther Lake-H, яркий OLED-дисплей и видеокарты Nvidia серии RTX 5000. Новинка ориентирована как на геймеров, так и на создателей контента, которым важны высокая частота обновления экрана, современные технологии рендеринга и актуальная платформа Intel.





Характеристики Lenovo Legion 5i Gen 11

Ноутбук оснащен 15,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1600p, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 165 Гц. Пиковая яркость достигает 1000 нит.

Новинка предлагает на выбор процессоры Intel Core Ultra 7 356H или Core Ultra 9 386H. В графической части Lenovo выбрала Nvidia GeForce RTX 5060. Несмотря на то, что это шаг вниз по сравнению с RTX 5070 в предыдущих конфигурациях, пользователи сохраняют поддержку трассировки лучей и DLSS 4, включая предстоящее обновление DLSS 4.5.

Базовая версия с Core Ultra 7 включает в себя 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, SSD емкостью 1 ТБ и клавиатуру с однозонной RGB-подсветкой. Конфигурация с Core Ultra 9 предлагает уже 32 ГБ оперативной памяти, такой же накопитель емкостью 1 ТБ, RGB-клавиатуру с 24 зонами, блок питания мощностью 245 Вт и предустановленную Windows 11 в редакции Pro. Все версии питаются от аккумулятора емкостью 80 Вт-ч. Среди дополнительных возможностей упоминают Wi-Fi 7, фирменный Lenovo AI Engine+ для оптимизации производительности и два месяца бесплатного Xbox PC Game Pass.





Цена

Стартовая цена Lenovo Legion 5i Gen 11 в Европе составляет около £1650 (€1900). Топовая конфигурация с Core Ultra 9, 32 ГБ ОЗУ и расширенной RGB-подсветкой стоит £2209 (€2550).

