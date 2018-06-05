Lenovo создала гибридное устройство Yoga Book второго поколения с двумя дисплеями

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Компания Lenovo привезла на выставку Computex 2018 гибридное устройство Yoga Book второго поколения. Оно было замечено во время выступления представителей Intel.

Оригинальная версия Yoga Book представляла собой гибридное устройство 2-в-1, которое содержало сенсорный дисплей, а вместо клавиатуры использовалась дополнительная сенсорная панель. Клавиатура Halo Keyboard, при помощи светодиодной подсветки, проявляется на плоской панели в виде контуров клавиш только в режиме ввода текстовой информации. В остальное время многофункциональная панель находится в спящем режиме и используется для совместной работы со стилусом Real Pen.

В Yoga Book второго поколения инженеры решили использовать не просто сенсорную панель в нижней половине корпуса, а полноценный сенсорный дисплей. Также сообщается об улучшенных возможностях для рисования и наличии клавиатуры с поддержкой искусственного интеллекта. Однако не уточняется, что это могло бы значить.

Устройство оснащено более производительным процессором Intel. Какие-либо дополнительные технические характеристики Lenovo Yoga Book второго поколения не сообщаются. Более подробные сведения об этом устройстве будут оглашены позже в этом году.

Источник: Engadget