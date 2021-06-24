Lenovo создала Go Wireless Charging Kit — беспроводную зарядку для ноутбуков

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Lenovo анонсировала новинку с говорящим названием Go Wireless Charging Kit — это набор, позволяющий наделить поддержкой беспроводной зарядки почти любой современный ноутбук. Решение китайского производителя использует технологию «Power by Contact» от Energy Square вместо более широко распространенного стандарта Qi.

Комплект состоит из матового металлического зарядного коврика толщиной 3,2 мм и длинного адаптера беспроводной зарядки. Первый размещается на столе и подключается через шнур к обычной бытовой розетке, а второй подключается через USB-C и крепится к основанию ноутбука.

Производитель заявляет совместимость с большинством 13-14-дюймовых «несенсорных ноутбуков мощностью до 65 Вт» и эффективность 93%. Систему можно использовать как с Windows, так и с macOS.

Беспроводная зарядка в ноутбуках — очень большая редкость. В 2017 году Dell выпустила первый в мире ноутбук класса 2-в-1 с беспроводной зарядкой — Latitude 7285. Однако он скорее напоминал планшет, который подзаряжался через отсоединяемую клавиатуру. Intel также пыталась продвинуть стандарт магнитно-резонансной зарядки Rezence в спецификации своих ноутбуков, но до коммерциализации технологии дело не дошло.

В продажу комплект Lenovo Go Wireless Charging Kit поступит в октябре по рекомендованной цене 140 долларов (3 853 гривен). Он станет частью новой линейки мобильных аксессуаров Go, куда также войдут беспроводной внешний аккумулятор с поддержкой стандарта Qi, беспроводные мыши, наушники и клавиатуры.