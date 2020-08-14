Lenovo в условиях пандемии COVID-19 смогла нарастить доходы и прибыль





Компания Lenovo Group опубликовала отчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности в первом квартале фискального года. В этом периоде компания получила доход в сумме $13,3 млрд, что почти на 7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

При этом бизнес Lenovo Intelligent Devices Group (IDG) является лидером группы. Его подразделение PC and Smart Devices Group (PCSD) продемонстрировало двузначный рост доходов до $10,6 млрд. Рынок компьютерной техники существенно превзошёл отраслевые прогнозы. При этом Lenovo сохранила лидирующую позицию рынка ПК. Подразделение Mobile Business Group (MBG) даже в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и неблагоприятной ситуации с курсами обмена валют продемонстрировало рост доходов на 33% по сравнению с предыдущим кварталом. Но если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то наблюдается сокращение доходов. При этом на некоторых ключевых рынках, таких как Латинская Америка, Северная Америка и Европа, продажи даже увеличились.

Бизнес Data Center Group (DCG) продемонстрировал значительный рост доходов – на 20% до уровня $1,6 млрд. В направлении Cloud Service Provider прирост и вовсе составил 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано в ростом использования облачной инфраструктуры в условиях пандемии COVID-19. Рост доходом наблюдается и в направлении Enterprise and SMB, в основном благодаря успехам сегментов Software Defined Infrastructure and Services и High-Performance Computing.

Прибыль до выплаты налогов Lenovo Group в отчётном периоде составила $332 млн, что на 38% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль увеличилась на 31% и составила $213 млн.

Источник: techpowerup