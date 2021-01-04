LG покажет на CES 2021 концептуальный монитор OLED, способный изгибаться и излучать многоканальный звук через экран

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Кроме новой линейки телевизоров QNED с Mini-LED подсветкой и нескольких прозрачных OLED-панелей разного предназначения в виртуальную экспозицию LG на грядущей виртуальной выставке CES 2021 также войдет концептуальный «сгибающийся» монитор OLED, ориентированный на геймеров.

Одна из главных особенностей LG Bendable CSO (Cinematic Sound OLED) — именно так называется разработка — возможность быстро переключаться между режимом плоского и изогнутого экрана. Идея состоит в том, чтобы при просмотре фильмов использовать монитор в обычном плоском режиме, а для игр в одно нажатие кнопки активировать изогнутый режим (радиус кривизны до 1000 мм) с целью обеспечения более глубокого погружения в игровой процесс.

По задумке производителя, LG Bendable CSO получит панель OLED диагональю 48 дюймов с разрешением 4К, которая будет поддерживать частоту обновления от 40 до 120 Гц и время отклика 0,1 мс. Еще одна отличительная черта технологии CSO — наличие специальной акустической пленки толщиной 0,6 мм, наделяющая экран возможностью излучения звука. Технология не только позволит уменьшить толщину по сравнению с традиционными динамиками, но и должна качественно превосходить последние, создавая эффект полного погружения в атмосферу фильма/игры.

Остается вспомнить, что на прошлогодней выставке CES 2020 компания LG показывала 65-дюймовый дисплей, способный принимать изогнутую форму. Однако тот прототип не оснащался технологией CSO и был толще.