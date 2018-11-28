LG попытается спасти свой убыточный мобильный бизнес, сменив его руководителя

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Компания LG Electronics заявила о проведении реструктуризации и кадровых перестановок, которые призваны «усилить наши сильные стороны и более активно решать предстоящие задачи». Фактически, компания пытается решить проблему с работой убыточного мобильного подразделения.

Отмечается, что Брайан Квон, который на текущий момент является президентом LG Home Entertainment Company, также возглавит подразделение Mobile Communications. Он продемонстрировал свою эффективность в процессе трансформации бизнеса LG по выпуску телевизоров, аудио техники и компьютеров. А теперь его знания и опыт пригодятся в мобильном подразделении, которое работает с убытками на протяжении 7 последних кварталов. Нынешний президент Mobile Communications Company Хванг Джеонг-хван сосредоточится исключительно на своей второй роли в копании главы подразделения LG Convergence Business Development Office.

В рамках новой структуры управления, главный исполнительный директор LG Electronics Джо Сеонг-джин сфокусируется больше на вопросах стратегического планирования, а его нынешние ежедневные обязательства перейдут президенту и финансовому директору Дэвиду Джунгу. Дэвид Джунг возьмёт на себя вопросы операционного обеспечения бизнеса компании, которыми сейчас занимается главный исполнительный директор, включая контроль за поддержкой всех корейских объектов, корпоративную безопасность и связь.

Вместе с тем, подразделение Vehicle Components Company будет переименовано в Vehicle Component Solutions Company, а Business-to-Business Company – в Business Solutions Company. В LG Electronics считают, что это позволит «повысить эффективность в коммерческом секторе, сосредоточив дополнительные ресурсы на поиске решений». Исполнительный вице-президент Ким Цзинь-юн, возглавляющий быстро развивающийся бизнес Vehicle Components Company в области интеллектуального автомобильного управления и связи, возьмёт на себя роль президента Vehicle Component Solutions Company.

Все новые назначения и реорганизации вступят в силу с 1 декабря 2018 года.

Источник: LG Electronics