LG представила три новых робота из семейства CLOi, включая официанта Serving Robot, портье Porter Robot и магазинного гида Shopping Cart Robot

Компания LG продолжает расширять собственную линейку роботов и после трио из домашнего помощника, гида и уборщика представила официанта, портье и тележку для покупок. Новые роботы из семейства CLOi уже традиционно для компании будут представлены в рамках выставки CES 2018.

В LG отметили, что новые роботы специально предназначены для коммерческого использования в гостиницах, аэропортах, супермаркетах и других местах скопления людей. Во время создания новых моделей использовался реальный опыт, полученный во время тестирования роботов-гидов Airport Guide Robot и роботов-уборщиков Airport Cleaning Robot в международном аэропорту Сеула. В свою очередь ассистент Hub Robot проходил испытания в банках Кореи, а все три вышеупомянутые модели плюс роботизированная газонокосилка Lawn Mowing Robot теперь также входят в семейство LG CLOi.

Как нетрудно догадаться, основным предназначением робота-официанта Serving Robot является доставка блюд, напитков и других заказов в отелях и аэропортах. Клиенту остается только осуществить заказ, после чего робот в круглосуточном режиме сможет доставит его клиенту в специальном отсеке. После осуществления доставки Serving Robot самостоятельно возвращается на базу, где будет ожидать следующего заказа.

Робот-портье Porter Robot сможет не только перевезти тяжелый багаж клиента гостиницы в номер или из номера к такси, но и осуществить быстрый чек-ин/чек-аут, а также принять оплату за номер и услуги, что позволит разгрузить администраторов-людей.

Задача роботизированной тележки для покупок Shopping Cart Robot еще более проста – она будет ненавязчиво следовать за покупателем по залу супермаркета и перевозить выбранные покупки. При этом робот сможет отсканировать штрих-код и показать на экране стоимость товара, вывести запрограммированный пользователем список покупок и привести покупателя к полке, где находится нужный товар. Помимо интерфейса робота, взаимодействие с Shopping Cart Robot осуществляется также с помощью мобильного приложения для смартфона.

В LG отметили, что семейство роботов CLOi разрабатывается параллельно с продуктами линейки ThinQ, в которую входят потребительская электроника и товары для дома с поддержкой искусственного интеллекта.

Источник: LG