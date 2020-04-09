LG раскрыла особенности нового дизайнерского языка для своего следующего смартфона





Флагманские телефоны LG за последние пару лет выглядели очень похожими друг на друга. Отличия в дизайне устройств G7, V40, G8, V50, G8X и V60 были незначительными. Но в дальнейшем ситуация изменится. Компания готовится к выходу нового смартфона, который будет использовать совершенно новый язык дизайна.

LG описывает этот язык дизайна как «дань естественному миру с визуальным форм-фактором, который отличается от отраслевого тренда». Камера в виде «капли дождя» оснащена линзами меньшего размера и светодиодной вспышкой под более крупной основной камерой, что визуально напоминает капли воды. LG отмечает, что это противоречит современным тенденциям для больших выступающих модулей камеры. Новый элемент 3D Arc Design подразумевает симметричные изгибы дисплея и задней панели телефона.

«Наш будущий смартфон будет опираться на богатую историю классических дизайнов LG, которые всегда были отличительными с первого взгляда», — говорится в заявлении вице-президента и руководителя лаборатории мобильного дизайна Ча Ён-дука. «Этот телефон будет первым взглядом на конкурентное преимущество, которое мы будем предлагать каждому смартфону LG в будущем».

Других сведений о грядущем смартфоне пока нет. Вместе с тем, похоже, что новый язык дизайна будет применяться во всём перечне смартфонов LG. Предыдущие утечки утверждали, что новый смартфон корейской компании будет представлен 15 мая. Это будет устройство с новым брендом и новым дизайном. Предполагается, что аппарат получит процессор Qualcomm Snapdragon 765, обеспечит поддержку 5G и ориентирован на более доступный сегмент.

Источник: The Verge