lifecell пообещал, что добавит поддержку eSIM для умных часов Apple Watch уже в следующем году





На прошлой неделе украинский оператор мобильной связи lifecell объявил, что с 15 ноября 2019 года запускает в продажу стартовые пакеты с eSIM. При этом как и в случае с предложением «ТриМоб» решение поддерживает только новые смартфоны Google Pixel, Apple iPhone и планшеты Apple iPad, а вот на достаточно популярных Apple Watch оно пока не работает. В комментарии изданию InfoResist представители компании сообщили, когда собираются добавить эту поддержку.

«Планируется, что в следующем году eSIM от lifecell будет поддерживать и Apple Watch. Также хотели бы отметить, что на сегодня в Украине не импортируется официально Apple Watch с поддержкой cellular (т.е. мобильной связи и, в частности, LTE)», — отметили в компании.

Отметим, что крупнейшие мобильные операторы Украины «Киевстар» и Vodafone пока присматриваются к данной технологии и не называют конкретных сроков запуска eSIM в своих сетях (хотя и не отрицают, что в итоге она у них появится).

Оформить предзаказ стартового пакета lifecell eSIM можно по следующей ссылке. Стоимость пакета составит 150 грн, вся сумма будет доступна на бонусном счету карточки.

Чтобы воспользоваться eSIM необходимо убедиться, что устройство абонента поддерживает eSIM (например, Apple iPhone XS, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX; Google Pixel 2, 3, 4; Apple iPad 3rd generation, iPad Pro, iPad Air, iPad mini 5). После этого следует приобрести стартовый пакет «lifecell eSIM» и отсканировать QR-код с ваучера, который находится в стартовом пакете. Для установки и активации eSIM необходимо наличие интернет-соединения.

Напомним, что eSIM (embedded SIM) — это электронная SIM-карта, которая позволяет зарегистрироваться в сети и подключить тарифный план без необходимости использовать физическую SIM-карту, что позволяет не занимать второй в случае двухсимочного или единственный в других случаях SIM-слот устройства.

Источник: InfoResist