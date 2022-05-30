Лимитированную серию двухклинковых световых мечей Третьей сестры из сериала «Оби-Ван Кеноби» продают за $500

Инквизитор Рива и ее двухклинковый световой меч впервые дебютировали в сериале «Оби-Ван Кеноби» на Disney+. И официальный магазин Hasbro Pulse решил сделать точную реплику меча для фанатов.
Поклонники киновселенной Звездных войн могут почувствовать себя инквизитором со световым мечом. Краудфандинговый проект по сбору средств для создания меча запущен до 11 июля. Цель сбора – создание лимитированной серии из 5000 мечей стоимостью $499,99 каждый. Если получится собрать нужное количество заказов, поставки покупателям начнутся осенью 2023 года.
Заказавшие уникальный меч получат детализированную реплику со световыми и звуковыми эффектами: зарядка красным светом при подготовке к бою, имитация отражения взрывов и режим разрезания стен, когда кончик светового меча становится ярко-белым и издает жужжащий звук резки металла.
«Инквизитор Рива, также известная как Третья сестра, расчетлива, амбициозна и не остановится ни перед чем, чтобы свергнуть джедаев. Дарт Вейдер поручил инквизиторам уничтожить всех детей Силы, предоставив им доступ к новейшим технологиям Империи, включая двухклинковый световой меч. Он имеет два режима — с одним и двумя лезвиями — которые идеально подходят для дезориентации и выведения из строя врагов», – говорится в описании товара.
Длина массивного светового меча с обоими прикрепленными лезвиями составляет 2 метра. В комплект, помимо самого меча входят подставка и перезаряжаемый аккумулятор.
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