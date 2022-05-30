Лимитированную серию двухклинковых световых мечей Третьей сестры из сериала «Оби-Ван Кеноби» продают за $500

Инквизитор Рива и ее двухклинковый световой меч впервые дебютировали в сериале «Оби-Ван Кеноби» на Disney+. И официальный магазин Hasbro Pulse решил сделать точную реплику меча для фанатов.

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Поклонники киновселенной Звездных войн могут почувствовать себя инквизитором со световым мечом. Краудфандинговый проект по сбору средств для создания меча запущен до 11 июля. Цель сбора – создание лимитированной серии из 5000 мечей стоимостью $499,99 каждый. Если получится собрать нужное количество заказов, поставки покупателям начнутся осенью 2023 года.

Заказавшие уникальный меч получат детализированную реплику со световыми и звуковыми эффектами: зарядка красным светом при подготовке к бою, имитация отражения взрывов и режим разрезания стен, когда кончик светового меча становится ярко-белым и издает жужжащий звук резки металла.

«Инквизитор Рива, также известная как Третья сестра, расчетлива, амбициозна и не остановится ни перед чем, чтобы свергнуть джедаев. Дарт Вейдер поручил инквизиторам уничтожить всех детей Силы, предоставив им доступ к новейшим технологиям Империи, включая двухклинковый световой меч. Он имеет два режима — с одним и двумя лезвиями — которые идеально подходят для дезориентации и выведения из строя врагов», – говорится в описании товара.

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Длина массивного светового меча с обоими прикрепленными лезвиями составляет 2 метра. В комплект, помимо самого меча входят подставка и перезаряжаемый аккумулятор.