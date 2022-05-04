Новый трейлер сериала Оби-Ван Кеноби показал попытки тренировки юного Люка

Disney Plus 4 мая в честь «Дня Звездных войн» выпустил второй трейлер сериала Оби-Ван Кеноби. В нем закрывается сюжетная дыра, которая волновала всех фанатов классических частей: почему Оби-Ван не начал тренировки юного Скайуокера, хотя был с ним на одной планете. Оказалось, что всему виной дядя Оуэн, который не позволил сделать это, попрекая Оби-Вана тренировками отца Люка – Энакина.

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Премьера сериала из шести серий назначена на 27 мая. Действие будет происходить через 10 лет после событий «Мести ситхов», когда Оби-Ван стал отшельником на Татуине и издалека следит за юным Люком. В сериале расскажут, как Империя контролирует галактику, а инквизиторы выслеживают выживших джедаев. Кстати, инквизиторы впервые появятся в официальной киновселенной Звездных войн, хотя они появлялись в различных историях расширенной вселенной.

Появится в сериале и Хайдена Кристенсен, исполнитель роли Дарта Вейдера, а возвращения Дарта Мола ждать не стоит. Режиссер Дебора Чоу заявила, что этот персонаж в сериал не попадет.