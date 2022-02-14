Lost Ark стала второй игрой по пиковому онлайну за всю историю Steam и заняла целых пять позиций в недельном чарте

12 февраля на Западе состоялся релиз Lost Ark — в Steam многопользовательская ARPG студии Smilegate в первый день преодолела отметку 1 млн одновременных игроков и стала второй по пиковому онлайну за всю историю сервиса.

В день релиза пиковый онлайн Lost Ark превысил 1,3 млн игроков (если быть точным, 1 316 854 игроков) — по этому показателю корейская MMO превзошла CS:GO, Dota 2, Cyberpunk 2077 и New World. Проект Smilegate лишь немного не дотянул до PUBG — баттл-рояль пока удерживает первое место с результатом 3 257 248 одновременных игроков.

Кроме того, Lost Ark заняла целых пять позиций из десяти в свежем недельном чарте Steam — #2,3,4,6 и 9 места заняли разные наборы внутриигровых предметов, которые считаются отдельно.

Lost Ark — уже вторая успешная игра для Amazon Games (она выступает издателем англоязычной версии) за последние полгода. Четыре месяца назад New World смогла вписать себя в список рекордсменов Steam, достигнув пикового онлайна в 913 634 игроков.

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Lost Ark — условно-бесплатная MMORPG от корейских разработчиков Smilegate в стиле Diablo. На Западе релиз Lost Ark спустя два года после релиза в Южной Корее. Несмотря на запуск дополнительных серверов за пару дней до релиза избежать очередей не удалось — они достигали до 20 тысяч. Но в целом клон Diablo всем понравился — отзывы в основном положительные.

В Украине Lost Ark недоступна по той причине, что лицензией владеет российская Mail.ru, которая с мая 2017 года находится в «черном» списке. Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и прочие российские сервисы будут оставаться под запретом в Украине еще как минимум год — до 15 мая 2023 года.