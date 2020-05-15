Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»





Как и ожидалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении запрета на работу российских веб-ресурсов, в частности «Mail.ru», «ВКонтакте» и «Одноклассников», на три года — до 15 мая 2023 года. Соответствующий документ (№184 / 2020) был обнародован около полуночи 14 мая и момента вступил в силу.

Срок действия предыдущего указа №133/2017, запрещающего работу российских соцсетей и сервисов в Украине, истекал как раз сегодня, 15 мая. То есть, решение буквально приняли в последнюю минуту.

Напомним, 10 апреля СБУ инициировала продление блокировки соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассников» и санкций в отношении российских IT-компаний ещё на 3 года, а 13 мая СНБО поддержала предложение о продлении запрета и передала соответствующий проект указа на подпись президенту. В то же время, как показал недавний опрос аналитиков Kantar, только 46% опрошенных украинцев считают, что действие санкций нужно продолжить, тогда как 43% — против санкций.

Источник: president.gov.ua