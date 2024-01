Лучшее использование данных: украинцы из команды Storm Prophet одержали победу среди 5500 команд в хакатоне NASA

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Украинские ученые победили в хакатоне NASA Space Apps Challenge, где участвовало более 5500 команд в 10 номинациях. Украинская команда Storm Prophet, состоящая из шести участников, одержала победу в номинации «Лучшее использование данных».

Цель их проекта — предсказание солнечных бурь на основе необработанных данных Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) за 2016-2023 годы. DSCOVR работает уже после окончания срока эксплуатации и время от времени дает сбои, которые и могут быть индикаторами изменений космической погоды, передает Alpha Centauri.

Проект команды основывается на сетях длинной кратковременной памяти (LSTM) и усовершенствованной предварительной обработке данных. Ученые использовали время возмущения магнитного поля — показатель силы кольцевого тока вокруг Земли, вызванного солнечными частицами — как индикатор уровня опасности бури, а эффективность своей модели оценили с точки зрения ее способности предсказать это значение. LSTM-модель продемонстрировала высокую точность: долгосрочная показала 3% отклонения от ожидаемых данных, а краткосрочная — 1,8%. Другая модель Sequence to Sequence — использовала несколько часов данных DSCOVR и предоставляла прогнозы на часы или дни вперед. Она показала отклонение в 3-5% от ожидаемых данных; а в прогнозе на месяц вперед наибольшее отклонение достигло 10%.

Это уже третья украинская победа в NASA Space Apps Challenge. Первые две датированы 2016 годом Команда Житомирского военного института имени Королева со своим проектом DronProtect сумела одержать победу в номинации Do not Crash My Drone, а проект марсохода-кузнечика Mars Hopper победил в номинации «зрительские симпатии».

