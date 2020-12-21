Рейтинг лучших украинских ІТ-работодателей 2020 года по версии сотрудников, которые там работают

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Профильное украинское издание DOU.UA провело опрос IT-сотрудников по поводу условий в компаниях, в которых они работают. В опросе приняло участие почти 15 тыс. сотрудников из более 1000 компаний (оценивать компанию могли только специалисты, которые там работают), на основании полученных данных были составлены рейтинги для компаний различного размера.

Лучшей среди крупнейших IT-компаний (более 1500 специалистов) стала Genesis, на втором месте — Intellias, на третьем — ELEKS. Если говорить о пятерке крупнейших украинских IT-компаний, то преодолеть проходной барьер удалось SoftServe, которая заняла 5-е место рейтинга.

Компания Innovecs стала лучшей в категории «800-1500 специалистов», далее следуют Plarium, которая уже была победителем в 2014 году, и Parimatch Tech.

Лучшей в категории «200-800 специалистов» стала украинская продуктовая компания Terrasoft, на втором месте — AMC Bridge, на третьем — appflame. Интересно, что лучшей в разделе «Условия труда» стала TRIONIKA, это единственная компания в категории «200-800 специалистов, которая получила максимальный балл в одном из пяти разделов (но по суммарному количеству баллов компания заняла только 7-е место).

В категории «81-200 специалистов», похоже, определился бессменный лидер — третий год подряд первое место здесь занимает компания Codemotion. Далее с минимальным отрывом идет M2E — от первого места ее отделяет 0,05 балла, на третьем месте — львовская компания Leobit.

Далее приведем рейтинги для отдельных городов и лучших для каждой категории компаний:

Полную версию рейтинга лучших украинских ІТ-работодателей 2020 года можно изучить по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA