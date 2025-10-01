Лучшие научные фото и видео сентября от Nature: от галактик до нейронов

Новости Наука и космос 01.10.2025 comment views icon

Найкращі наукові фото та відео вересня від Nature: від галактик до нейронів

Журнал Nature представил подборку лучших научных фото за сентябрь 2025 года.

Космические фейерверки и спагетти из молний

Центр принятия решений в мозгу мыши, невероятная физика таяния льда и микромиры в цветах

Нерешительный ум/Dan Birman, International Brain Laboratory/Nature

Ученые из Международной лаборатории мозга зафиксировали момент принятия решений в мозгу мыши, когда животное выполняло задание по перемещению визуального объекта на экране влево или вправо. Первая общемозговая карта принятия решений демонстрирует активизацию более 75 тыс. нейронов. Нейронная активность сначала нарастает в зрительных областях в задней части мозга мыши, затем в областях по всему мозгу, когда мышь обрабатывает поведенческий выбор перемещения. Затем активируются нейроны, которые контролируют движение, когда мышь делает свой выбор; наконец, наблюдается большой всплеск активности по всему мозгу, когда животное получает вознаграждение за выполнение задания. 

Как течет лед

Видео демонстрирует способ, которым лед образует разнообразные формы, вращается и опрокидывается в процессе таяния. Исследователи, которые снимали это, подготовили длинные цилиндрические ледяные блоки и поместили их в резервуар с водой комнатной температуры. Удивительно, но лед принял форму пятиугольника из-за угла вращения. Ледяные блоки вращались 10-15 раз в течение 30 минут, которые понадобились им для полного таяния. 

«Наше исследование вносит фундаментальный вклад в понимание физики льда, которая является жизненно важным фактором здоровья нашей планеты и которую необходимо понимать для улучшения моделирования климата и прогнозирования погоды», — отмечает математик из Нью-Йоркского университета Лейф Ристроф. 

Маленький мир

Конкурс Nikon «Маленький мир в движении» отмечает лучшие динамические изображения микромиров.  Победители этого года представили подборку видео, включая цветы крупным планом, просыпающиеся на рассвете, тихоходок и растущие нейроны. Первое место присудили Джею Макклеллану за его видео, демонстрирующее самоопыление вероники тимелевистной (Veronica serpyllifolia) — обычного сорняка, который часто растет прямо под ногами. 

Второе место занял Бенедикт Плейер с видео водорослей Вольвокс (Volvox globator), плавающих в капле воды в отверстии внутри японской монеты номиналом 50 иен

Источник: Nature

