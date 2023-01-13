Lunar Lake — новая архитектура для будущих мобильных процессоров Intel с потреблением до 15 Вт

Мишель Джонстон Хольтхаус, EVG и генеральный директор Intel по клиентским вычислениям подтвердила, что архитектура Lunar Lake предназначена для создания энергоэффективных мобильных процессоров с потреблением не более 15 Вт. Компания должна раскрыть более подробную информацию позже в этом месяце.
Официально подтверждено, что Lunar Lake будет использовать технологию упаковки Foveros, основанную на техпроцессе Intel 18A. Intel пока не говорит о дате выпуска процессоров, за исключением упоминания о том, что платформа станет доступной в 2024 году или позже, после выхода Arrow Lake.
Джонстон Хольтхаус подтвердила, что Lunar Lake будет совершенно новой архитектурой, созданной с нуля. Она ориентирована на мобильные устройства, при этом энергоэффективность является наиболее важным аспектом.
From @Intel @MJHolthaus : Lunar Lake is a fresh ground-up design and CPU uArch, built with perf/watt in mind for mobile devices. More info at the financial disclosure on 26th
— 𝐷𝑟. 𝐼𝑎𝑛 𝐶𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 (@IanCutress) January 12, 2023
Intel Lunar Lake получит модернизированные блоки CPU, GPU и VPU с более низким энергопотреблением. Продукты Lunar Lake должны работать от батареи в течение всего дня без ущерба для производительности.
Графику в чипах Lunar Lake будет выводить новое ядро Xe2-LPG. Распределенная и масштабируемая архитектура даст Intel свободу выбора логических блоков для каждой модели процессора. Масштабируемая компоновка будет охватывать множество архитектур, совместно использовать блоки IP и охватывать различные сегменты производительности. Этот же принцип будет применен к архитектурам Meteor и Arrow Lake.
Intel поделится дополнительной информацией о Lunar Lake 26 января, в день раскрытия финансовой информации компании за четвертый квартал 2022 года.
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Источник: VideoCardz