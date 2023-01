Lunar Lake — новая архитектура для будущих мобильных процессоров Intel с потреблением до 15 Вт

Мишель Джонстон Хольтхаус, EVG и генеральный директор Intel по клиентским вычислениям подтвердила, что архитектура Lunar Lake предназначена для создания энергоэффективных мобильных процессоров с потреблением не более 15 Вт. Компания должна раскрыть более подробную информацию позже в этом месяце.

Официально подтверждено, что Lunar Lake будет использовать технологию упаковки Foveros, основанную на техпроцессе Intel 18A. Intel пока не говорит о дате выпуска процессоров, за исключением упоминания о том, что платформа станет доступной в 2024 году или позже, после выхода Arrow Lake.

Джонстон Хольтхаус подтвердила, что Lunar Lake будет совершенно новой архитектурой, созданной с нуля. Она ориентирована на мобильные устройства, при этом энергоэффективность является наиболее важным аспектом.

From @Intel @MJHolthaus : Lunar Lake is a fresh ground-up design and CPU uArch, built with perf/watt in mind for mobile devices. More info at the financial disclosure on 26th

— 𝐷𝑟. 𝐼𝑎𝑛 𝐶𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 (@IanCutress) January 12, 2023