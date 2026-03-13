Первая пилотируемая миссия к Луне за 50 лет: NASA готовит запуск Artemis II

NASA готовится снова попытаться запустить миссию Artemis II. Очередную попытку планируют осуществить в начале апреля. Агентство объявило, что следующая попытка старта запланирована на 1 апреля в 18:24 по восточному времени США (2 апреля, 01:24 по киевскому времени). Если запуск в этот день не состоится, резервное окно откроется 2 апреля в 19:22 (3 апреля в 02:22 по киевскому времени).





По словам представителей NASA, в период с 1 по 6 апреля есть несколько возможностей для старта. Впрочем, агентство не сможет проводить попытку запуска ежедневно. Исполняющая обязанности заместителя администратора NASA Лори Глейз объяснила, что в течение этого шестидневного периода ожидают около четырех стартовых возможностей.

Подготовка к запуску уже осуществляется. NASA планирует 19 марта снова вывезти ракету на стартовую площадку после подготовительных работ в здании Vehicle Assembly Building. В то же время агентство предупреждает, что график еще может измениться.

«Я чувствую себя уверенно и агентство также уверено в дате 1 апреля как первой возможности запуска, но помните, что работа еще продолжается, — сказала Глейз. — «Есть еще задачи, которые нужно выполнить как в Vehicle Assembly Building, так и на стартовой площадке. Как всегда, мы ориентируемся на состояние оборудования и запустим миссию, когда будем готовы».

Миссия Artemis II станет первым пилотируемым полетом к Луне для NASA с начала 1970-х годов. Миссия «Аполлон-17», состоявшаяся в декабре 1972 года, стала шестой и последней высадкой людей на Луну в рамках программы NASA. Экипаж в составе трех астронавтов установил рекорды по продолжительности пребывания на лунной поверхности (75 часов) и количеству собранного грунта (110 кг). Особенностью миссии было участие Гаррисона Шмитта — первого профессионального ученого-геолога, который исследовал долину Таурус-Литтров. Юджин Сернан, покидая Луну, произнес слова о надежде на возвращение человечества «в не очень отдаленном будущем», и до сегодняшнего дня он остается последним человеком, ступавшим на поверхность нашего спутника.





Беспилотная миссия по облету Луны Artemis 1 стартовала в ноябре 2022 года. Она служила испытательным полетом для последующих пилотируемых миссий. Во время новой 10-дневной миссии Artemis II четыре астронавта отправятся на орбиту вокруг Луны и вернутся на Землю. Это также будет первый пилотируемый полет космического корабля Orion, который играет ключевую роль в будущих лунных экспедициях.

Первоначально запуск планировали на начало февраля. Однако после проблем во время генеральной репетиции старта дату перенесли на март. Через 18 дней возникла новая задержка: инженеры обнаружили блокировку потока гелия в верхней ступени ракеты, из-за чего ракету даже пришлось убрать со стартовой площадки.

Эти события происходят на фоне пересмотра программы Artemis, который проводит администратор NASA Джаред Айзекман. В рамках обновленной стратегии агентство уже перенесло запланированную высадку людей на Луну на 2028 год.

Заметим, Украина стала девятой страной мира, которая присоединилась к программе NASA Artemis и подписала соответствующие договоренности в ноябре 2020 года. Страна рассматривалась как технический партнер, имеющий опыт в создании ракетно-космической техники и автономной наземной инфраструктуры.

В настоящее время миссия Artemis II остается ключевым шагом в возвращении людей к Луне. Успешный запуск и полет корабля Orion с экипажем должны подтвердить готовность новой лунной программы NASA и подготовить основу для будущей высадки астронавтов на поверхность спутника Земли.

Источник: engadget