Лунный аппарат Intuitive Machines прислал домой свои первые снимки из космоса

Космический аппарат Nova-C компании Intuitive Machines, который был отправлен в космос 15 февраля, прислал первые невероятные снимки Земли. Он сделал их, пока еще не отдалился на большое расстояние от планеты на своем пути к Луне. Ранее компания подтвердила, что космический корабль «в отличном состоянии».

Intuitive Machines поделилась первой партией изображений с миссии IM-1, полученных 16 февраля. Вместе с видом на Землю и некоторыми частичными селфи посадочного модуля Nova-C по прозвищу Odysseus также можно увидеть вторую ступень ракеты Falcon 9 вскоре после отрыва.

Intuitive Machines successfully transmitted its first IM-1 mission images to Earth on February 16, 2024. The images were captured shortly after separation from @SpaceX's second stage on Intuitive Machines’ first journey to the Moon under @NASA's CLPS initiative. pic.twitter.com/9LccL6q5tF

