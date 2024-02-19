Новости Наука и космос 19.02.2024 в 10:46 comment views icon

Лунный аппарат Intuitive Machines прислал домой свои первые снимки из космоса

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Лунный аппарат Intuitive Machines прислал домой свои первые снимки из космоса

Космический аппарат Nova-C компании Intuitive Machines, который был отправлен в космос 15 февраля, прислал первые невероятные снимки Земли. Он сделал их, пока еще не отдалился на большое расстояние от планеты на своем пути к Луне. Ранее компания подтвердила, что космический корабль «в отличном состоянии».

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Intuitive Machines поделилась первой партией изображений с миссии IM-1, полученных 16 февраля. Вместе с видом на Землю и некоторыми частичными селфи посадочного модуля Nova-C по прозвищу Odysseus также можно увидеть вторую ступень ракеты Falcon 9 вскоре после отрыва.

Odysseus на днях приблизится к Луне и попытается совершить посадку на спутник Земли 22 февраля. Сейчас миссия идет по плану. Команда опубликовала серию публикаций в X (Twitter), подтверждая, что посадочный модуль прошел некоторые ключевые этапы перед приземлением, включая запуск двигателя. Согласно Intuitive Machines, это стало первым в истории зажиганием двигателя на жидком метане и жидком кислороде в космосе.

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