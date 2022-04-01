MacPaw научила CleanMyMac X выявлять подозрительные программы, принадлежащие или связанные с разработчиками в россии и беларуси

Разработчики MacPaw выпустили обновление для CleanMyMac X Популярное приложение для очистки и оптимизации Mac, которое позволяет находить и удалять программы российского и белорусского происхождения на компьютерах Mac, чтобы защититься от потенциальных киберугроз.

С тех пор, как россия начала войну в Украине, количество кибератак выросло в несколько раз. Чтобы пользователям эффективнее защищать персональные данные, команда CleanMyMac добавила новую категорию программ в модуле «Деинсталлятор» — «Подозрительные».

Новая категория — «Подозрительные»

Модуль Деинсталлятор в CleanMyMac X, позволяющий быстро удалять установленные приложения со всеми связанными файлами, получил новую категорию — «Подозрительные».

В Установщике установленные программы группируются по категориям: например, в категории «Незадействованные» отсортированные приложения, которые не открывали более 6 месяцев, а категория «Разработчики» группирует программы по конкретным разработчикам ПО.

Новая категория «Подозрительные» показывает и помогает удалить программы, принадлежащие или связанные с разработчиками в россии и беларуси, где государственные органы могут получать беспрепятственный доступ к данным пользователей. Не так давно MacPaw выпустила бесплатное приложение SpyBuster, определяющее программы и сайты, подключаемые к серверам в рф и рб. Теперь аналогичную функциональность добавили в CleanMyMac X.

Как работает новая функция?

CleanMyMac X обозначает как подозрительную любую программу, разработанную в россии или беларуси. Чтобы проверить, установлены ли приложения на вашем компьютере:

Запустить CleanMyMac X Перейти к модулю Деинсталлятор Найти категорию «Подозрительные» в боковом меню Просмотрите приложения в категории и выберите те, которые необходимо удалить.

Новая сине-желтая тема 🇺🇦

Также обновленная версия CleanMyMac X получила элегантную сине-желтую тему с народными украинскими орнаментами. Теперь можно переключаться между стандартной и сине-желтой темой приложения.