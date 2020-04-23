Magic Leap сокращает половину персонала и сворачивает потребительское направление бизнеса

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Американский стартап Magic Leap, занимающийся разработкой перспективных очках дополненной реальности Magic Leap One, переживает не лучшие времена. По данным Bloomberg, компания сокращает 1000 сотрудников и отказывается от потребительских версий гарнитур. Позже факт сокращений подтвердили и в самой компании, правда, не уточнив численность уволенных.

Отмечается, что в дополнение к увольнению примерно половины всех работников, компания свернёт своё потребительское направление бизнеса, которое включает разработку видеоигр и развлекательных приложений. Вместо этого Magic Leap сосредоточится на корпоративном сегменте и, возможно, заключит партнёрское соглашение с крупной неназванной медицинской компанией. Смещение акцентов в сторону корпоративного сегмента подтвердил и генеральный директор Рони Абовиц, заявив, что «краткосрочные возможности получения доходов в настоящее время сосредоточены в корпоративной сфере».

Отметим, о проблемах у Magic Leap было известно и ранее. Несмотря на тот факт, что стартап смог привлечь финансирование в сумме более $2 млрд с 2010 года, выход на рынок гарнитуры Magic Leap One оказался провальным. Многие игроки этого рынка гарнитур виртуальной и дополненной реальности смогли добиться успеха в сферах здравоохранения, производства и обучения, но не в потребительском сегменте, где подобные устройства являются достаточно дорогим приобретением (напомним, цена Magic Leap One составляет около $2300).

Несмотря на туманные перспективы, компания продолжает развивать гарнитуру Magic Leap 2 в надежде на корпоративный рынок.

Источник: The Verge