Маркировать товары и бренды, сотрудничающие с россией – на сайте президента появилась соответствующая петиция

Военный и блогер Юрий Гудыменко создал на сайте президента петицию, требующую обязательной маркировки товаров от компаний, продолжающих работать в россии и тем самым поддерживать агрессию против Украины.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Отмечается, что для военных действий, которые Россия ведет против Украины еще с 2014 года, необходимы немалые финансовые ресурсы. И многие международные компании, продолжающие работать в России, тем самым поддерживают финансово преступный путинский режим.

«Важной составляющей такой экономической жизнеспособности преступного режима является его внутренний рынок, среди прочего поддерживаемый ведущими представителями международного бизнеса, обеспечивающими государству-агрессору доступ к инвестициям, налоговым выплатам, а также товарам бытового использования, гарантирующим социальную стабильность среди российского населения», — говорится в петиции.

Даже после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года «около 1000 представителей международного бизнеса все еще поддерживают сотрудничество с россией и ее потребителями, поддерживающими военные преступления, совершенные захватчиками в Украине».

В петиции упоминается ряд общеизвестных западных брендов, продолжающих работать в России, платить там налоги, которые идут, в том числе, на финансирование войны и уничтожение Украины. Среди них Alfred Ritter, Avon, Barilla, Bonduelle, Colgate-Palmolive, HiPP, Hochland, Johnson&Johnson, Lactalis, Mondelez International, Nestlé, Perfetti Van Melle, Procter & Gamble, Red Bull, Société Bic, Unilever, Yves Rocher и другие.

Курс МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ Ставайте затребуваним фахівцем та отримуйте свій офер мрії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

«Несмотря на продолжение сотрудничества с государством-агрессором, все вышеперечисленные компании до сих пор остаются лидерами в своих сегментах украинского рынка и до сих пор активно представлены на полках торговых сетей», — отмечает автор петиции.

В связи с єтим Юрий Гудыменко предлагаю принять законодательные нормы, которые обяжут соответствующим образом маркировать товары и бренды, продолжающие сотрудничество с государством-террористом.

«Данная маркировка должна четко и недвусмысленно доносить до украинского потребителя информацию о том, что производитель той или иной продукции продолжает деятельность на российском рынке и поддерживает российскую агрессию против Украины и должен быть нанесен на лицевую сторону товара, прописными буквами красного цвета», — предлагает автор.

На момент подготовки материала петицию поддержали более 7000 украинцев. Напомним, для рассмотрения петиции необходимо, чтобы она собрана не менее 25 тыс. подписей.