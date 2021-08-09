Марсоход Perseverance не смог собрать первые образцы марсианской породы

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Марсоход Perseverance космического агентства NASA потерпел редкую неудачу. Агентство сообщило, что роботизированный аппарат не смог собрать образцы марсианской породы во время первой попытки. В то время как ударное сверло, коронка и пробоотборная трубка отработали «как и предполагалось», зонд показал, что трубка пуста.

Учёные всё еще разбираются в случившемся и за минувшие несколько дней они не смогли найти ответ. Менеджер проекта Perseverance Дженнифер Троспер сказала, что команда подозревала, что порода могла неожиданно отреагировать во время процесса резки. Другими словами, оборудование, скорее всего, в порядке.

Поверхность Марса не раз создавала проблемы исследовательским аппаратам. Например, в 2008 году спускаемый аппарат Phoenix Lander имел проблемы со сбором «липкой» почвы. Curiosity и InSight также имели проблемы с раскалыванием камней и самой поверхности.

Эта первоначальная неудача не обязательно поставит под угрозу миссию Perseverance. Однако она может отразиться на одной из ключевых исследовательских задач.

В немалой степени марсоход был отправлен на Красную планету для сбора образцов пород, которые в конечном итоге вернутся на Землю и помогут учёным найти признаки прошлой жизни. Чем меньше образцов получит NASA, тем меньше у агентства шансов исследовать историю Марса.

Источник: Engadget