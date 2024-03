Маск говорит, что робот Tesla Optimus должен стоить «как половина автомобиля» — и вскоре будет поддерживать 5G

Прошло чуть больше двух лет с момента, когда Илон Маск объявил, что Tesla начала двигаться в сторону разработки роботов-гуманоидов. Компания довольно быстро показала первые прототипы (одну собранную модель, которая едва двигалась, и еще одну, которая стояла на подставке и махала зрителям рукой), а затем и второе поколение роботов, которые получили некоторые важные улучшения и вызвали больше доверия проекту.

В предыдущем обновлении генеральный директор Tesla говорил, что Optimus «чрезвычайно недооценен» и предсказывал спрос, который будет достигать 10-20 миллиардов единиц. Маск также заявлял, что роботы-гуманоиды будут составлять «большую часть долгосрочной стоимости Tesla», и в будущем будут присутствовать в каждом доме для выполнения производственных и сервисных работ.

Чтобы прогнозы миллиардера сработали, цена должна быть приемлемой. Ранее Маск говорил о $40 000 за единицу, однако, судя по недавнему комментарию в X, сейчас он рассматривает значительно более низкую цену, которая составит менее половины от стоимости автомобиля.

Complexity per unit mass is much higher with humanoid robots, but still I think it ends up costing less than half of a car

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2024