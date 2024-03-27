Маск говорит, что робот Tesla Optimus должен стоить «как половина автомобиля» — и вскоре будет поддерживать 5G

Прошло чуть больше двух лет с момента, когда Илон Маск объявил, что Tesla начала двигаться в сторону разработки роботов-гуманоидов. Компания довольно быстро показала первые прототипы (одну собранную модель, которая едва двигалась, и еще одну, которая стояла на подставке и махала зрителям рукой), а затем и второе поколение роботов, которые получили некоторые важные улучшения и вызвали больше доверия проекту.

В предыдущем обновлении генеральный директор Tesla говорил, что Optimus «чрезвычайно недооценен» и предсказывал спрос, который будет достигать 10-20 миллиардов единиц. Маск также заявлял, что роботы-гуманоиды будут составлять «большую часть долгосрочной стоимости Tesla», и в будущем будут присутствовать в каждом доме для выполнения производственных и сервисных работ.

Чтобы прогнозы миллиардера сработали, цена должна быть приемлемой. Ранее Маск говорил о $40 000 за единицу, однако, судя по недавнему комментарию в X, сейчас он рассматривает значительно более низкую цену, которая составит менее половины от стоимости автомобиля.

Complexity per unit mass is much higher with humanoid robots, but still I think it ends up costing less than half of a car — Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2024

В другом обновлении сообщается, что Optimus вместе с электромобилями Tesla получат подключение к «сети 5G».

Курс QA Manual (Тестування ПЗ мануальне). Навчіться знаходити помилки та контролювати якість сайтів та додатків. Записатися на курс

Автопроизводитель давно обеспечил интернетом свои транспортные средства — таким образом Tesla обновляет ПО и собирает некоторые данные. Компания начинала с 3G и 4G LTE однако, судя по описанию новой вакансии, планирует перейти на 5G.

Подробно требования расписаны в должностной инструкции, которую просмотрел сайт Electrek:

«Tesla ищет высокомотивированного инженера по интеграции сотовых систем для глобальной команды IT Manufacturing Solutions Engineering, чтобы обеспечить лучший в своем классе опыт подключения для всех автомобилей Tesla (модель S 3 X Y, Cybertruck …) и Optimus на предприятиях Tesla. Роль предусматривает понимание внутренних требований клиентов, планирование и выполнение процедур тестирования, плавное внедрение ESIM и надежную интеграцию в частную сетевую инфраструктуру 5G Tesla».

Источник: Electrek 1, 2

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!