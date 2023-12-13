Некстген-робот Tesla Optimus — больше Model S, чем Cybertruck. И немного «стиля Илона Маска»

Tesla полностью переделала своего робота-гуманоида — Optimus Gen 2 легче на 10 кг и на 30% быстрее, а движения «теслабота» стали намного плавнее и он еще больше смахивает на человека.

Прошло немного больше двух лет с момента, когда Илон Маск объявил, что Tesla начала двигаться в сторону разработки роботов-гуманоидов. Компания довольно быстро запустила прототипы — и до сих пор мы видели одну едва двигавшуюся собранную модель и еще одну, которая стояла на подставке и махала зрителям рукой. В то же время на промо, последовавшем за презентацией, роботы увереннее ходили и взаимодействовали с окружающей средой.

На смену предыдущим разработкам пришли теслаботы второго поколения — Optimus получил две ступени свободы в шее, интегрированную электронику и электропроводку, а также ноги более человеческой формы с шарнирными частями пальцев и датчиками крутящего момента. Руки робота оборудованы 11 степенями свободы, более быстрыми приводами и тактильными датчиками на всех пальцах, чтобы успешнее манипулировать объектами.

Новый белый корпус теперь напоминает Model S — предыдущий металлический был ближе к Cybertruck. Робот также на 10% легче и на 30% быстрее, говорят в компании.

Судя по видео, эти улучшения даже предоставили роботам возможность танцевать — как уверяет New Atlas, «в стиле Илона Маска».