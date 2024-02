Маск «наехал» на Microsoft, потому что не смог пропустить создание учетной записи при настройке Windows 11

При настройке Windows 11 обычно необходимо войти в учетную запись Microsoft — некоторые пользователи недовольны подобными требованиями, и сейчас к ним присоединился Илон Маск.

В комментариях пользователи сразу начали делиться собственными простыми советами, как обойти требование Microsoft — один из которых предусматривает отключение подключения к Интернету. Подобное примечание через Community Notes (функция в X, которая дает возможность пользователям осуществлять фактчекинг публикаций) появилась и у поста самого Маска.

В конце концов где-то через час миллиардер таки признал свою ошибку, отметив, что не мог пропустить требование, поскольку его компьютер автоматически подключился к локальной сети Wi-Fi без пароля.

Finally got through it, thanks.

Laptop automatically connected to a local WiFi that didn’t have a password without asking. Was able to skip once I deselected that.

— Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2024