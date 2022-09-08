Mastercard запускает инициативу Start Path Ukraine — гранты $10 000 для украинских финтех-компаний и предпринимателей

Международная платежная система Mastercard начинает набор заявок на участие в инициативе Start Path Ukraine, которая ориентирована на украинские финтех-компании и предпринимателей и предусматривает финансирование и дополнительную поддержку пяти выбранных проектов. Это совместный проект Национального банка Украины и Министерства цифровой трансформации Украины.

В частности, каждый из пяти стартапов-участников программы получит грант в 10 000 долларов США и в течение шести месяцев будет иметь доступ к ресурсам, менторскому сопровождению и возможностям нетворкинга с ведущими экспертами.

Инициатива Start Path Ukraine является продолжением глобальной программы Start Path от Mastercard, что позволяет технологическим стартапам на зрелых этапах развития быстро масштабироваться благодаря доступу к технологиям Mastercard, экспертизе и глобальной сети партнеров. На сегодня в рамках Start Path поддержку получили более 300 стартапов по всему миру, сейчас многие из этих компаний выходят на публичные рынки, становятся «единорогами» Компания-стартап, получившая рыночную оценку стоимости в размере более 1 млрд долларов США; и заключают длительные коммерческие контракты с Mastercard.

Start Path Ukraine ориентирована на украинские финтехи, работающие по следующим направлениям:

«зеленое» и устойчивое финансирование;

финансовый менеджмент, кредитование, продукты и решения для МПБ;

инновационные платежи и услуги; открытый банкинг; удаленная идентификация и

верификация;

CBDC и криптовалюты;

финансовая грамотность клиентской поддержки, кибербезопасности

и защиты данных;

другие сферы финтеха.

Подать заявку на участие в программе Start Path Ukraine можно по этой ссылке. Их будут принимать до 20 октября. Пять участников, отобранных для участия в программе, будут объявлены позже в этом году. По каким именно критериям будут отбирать стартапы, не сообщается.