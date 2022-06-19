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McDonald’s в Украине — правительство договаривается с американским офисом о возобновлении работы сети

McDonald’s в Украине — правительство договаривается с американским офисом о возобновлении работы сети

Правительство Украины ведет переговоры с McDonald’s о возможности возобновления работы в стране — крупнейшая в мире сеть заведений быстрого питания приостановила работу после 24 февраля по соображениям безопасности. Обнадеживающую (для всех ценителей Биг-Маков и других вкусностей из МакДо) новость сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Сегодня, 19 июня, в Украине и во всем цивилизованном мире празднуют День отца. Министр присоединился к поздравлениям и отметил, что ему не хватает возможности осчастливить детей походом в МакДо или заказом из него.

В МИДе твердо убеждены, что сейчас есть условия для возобновления работы, поэтому активно убеждают сеть возвращаться к работе в Украине. Министр рассказал, что несколько недель тому назад правительственная команда установила связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald’s в США. Также правительство подняло этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь McDonald’s является одним из самых известных американских брендов. Кулеба отметил, что «процесс двигается».

McDonald’s занимает особое место в жизни многих украинцев к слову, первый МакДональдз в Украине открылся 24 мая 1997 года и недавно сеть праздновала свое 25-летие в стране. У многих за эти годы сформировались своего рода ритуалы и традиции, связанные с McDonald’s.

Честно признаемся, нам, как и многим другим, тоже очень не хватает McDonald’s, так что надеемся, что переговоры пройдут удачно и уже в ближайшее время рестораны McDonald’s возобновятся работу в части городов Украины, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Остается вспомнить, что ранее McDonald’s решил полностью уйти из России и продать весь бизнес после 32 лет работы — это решение было принято из-за полномасштабной войны, развязанной россией против Украины. С начала полномасштабной войны уже более 1000 мировых компаний и брендов из разных сфер свернули свою деятельность в россии. Среди них Apple, IBM, IKEA, Coca-Cola, Audi и многие другие.


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