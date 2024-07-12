Медитация среди бетона: тизер новой игры от разработчика S.T.A.L.K.E.R. 2

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Денис Рудый, бывший руководитель группы дизайнеров уровней S.T.A.L.K.E.R. 2, анонсировал новую игру BRUTALIST. Проект использует Unreal Engine 5.4 и предлагает игрокам исследовать заброшенный бетонный мир.

BRUTALIST — это медитативное приключение от третьего лица, где игрокам придется блуждать по заброшенным сооружениям, искать пути сквозь лабиринты и решать загадки. Особое внимание разработчик уделил атмосфере игры, которая сочетает элементы постапокалипсиса с эстетикой брутальной архитектуры.

Денис Рудый поделился деталями о своем новом проекте на своей странице в Facebook. По его словам, главная цель BRUTALIST — создать уникальный игровой опыт, где игроки смогут наслаждаться окружающей средой и раскрывать историю через исследование локаций.

Игра предлагает ряд вызовов для игроков. Кроме поиска путей и разгадывания загадок, им придется следить за уровнем кислорода и избегать зон с повышенной радиацией.

Денис планирует выпустить BRUTALIST в 2025 году на платформе Steam. В игре текстовая локализация на украинском и английском языках, что сделает ее доступной как для отечественных, так и для зарубежных игроков.

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Источник: Shotam

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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