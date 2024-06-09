GSC Game World представила новый трейлер STALKER 2: Сердце Чернобыля с отличной украинской озвучкой на презентации Xbox Showcase. Бросается в глаза неплохая графика игры, выход которой 5 сентября на ПК и Xbox вновь подтвержден.

Трейлер, герои которого разговаривают и даже поют на украинском, добавляет новых подробностей об игровом опыте и мире S.T.A.L.K.E.R. 2, который «кишит хищными мутантами, смертельной радиацией и коварными человеческими группировками».

На видео можно увидеть много локаций, встречи с мутантами и «архианомалиями». Скиф загонит в лагерь сталкеров, который является местом для торговли и отдыха. Игровые кадры переплетаются с фрагментами повествования, которое подчеркивает важность нелинейной сюжетной линии в игре — трейлер называется «Время возможностей».

Летом GSC Game World обещает дополнительные анонсы, которые расскажут больше о S.T.A.L.K.E.R. 2:

«Этот трейлер знаменует начало увлекательного путешествия, связанного с многочисленными новинками и обновлениями, предваряющими релиз».

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Компания в очередной раз подчеркивает важность поддержки Украины в противодействии российскому вторжению всеми возможными способами. GSC традиционно просит всех донатить в фонд UNITED24.

Источник: GSC Game World