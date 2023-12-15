Медицинский регулятор США рассматривает использование MDMA (экстази) — как препарат для лечения посттравматического синдрома

В случае одобрения мир получит первое в своем роде комбинированное лечение для ПТСР в сочетании психоделиков с разговорной терапией.

На этой неделе корпорация общественного порядка, занимающаяся изучением преимуществ психоделических препаратов, подала заявку в Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на разрешение использования MDMA — он же экстази, молли или манди — в сочетании с разговорной терапией для лечения ПТСР Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события.

Одобрение также потребует от Администрации по контролю за наркотиками переклассифицировать MDMA из категории наркотиков, которые «на данный момент не приемлемы для медицинского использования и имеют высокий потенциал для злоупотребления» (в список также входят ЛСД, героин и марихуана).

В заявке утверждается, что она базируется на двух слепых, плацебо-контролируемых исследованиях. Первое, опубликованное в Nature Medicine в 2021 году, включало в общей сложности 90 участников с умеренным ПТСР и обнаружило, что разговорная терапия с использованием MDMA значительно улучшила показатели пациентов по шкале посттравматических стрессовых расстройств — по сравнению с участниками, получавшими разговорную терапию с плацебо. Во втором, опубликованном в сентябре в журнале Nature Medicine, результаты подтвердились среди 104 участников с умеренным или тяжелым посттравматическим стрессовым расстройством (73% имели тяжелый ПТСР).

В обоих исследованиях участники принимали дозы от 80 мг до 180 мг MDMA или плацебо в начале трех восьмичасовых сеансов, которые проводились с интервалом примерно в месяц. Между этими сеансами экспериментального лечения у участников также были три 90-минутных сеанса, чтобы обработать экспериментальный опыт.

MDMA — с тяжелым химическим названием 3,4-метилендиоксиметамфетамин — влияет на нейромедиаторы в мозге, в частности повышая активность серотонина, дофамина и норадреналина. Это приводит к тому, что люди, принимающие наркотик, испытывают эйфорию, видят галлюцинации и имеют обостренное чувственное восприятие и коммуникабельность. В то же время это может вызвать путаницу, депрессию и паранойю, и его использование в психотерапии исследуется десятилетиями.

Лечение, описанное в двух исследованиях, предполагает длительные и вероятно дорогостоящие сеансы терапии с высококвалифицированными терапевтами. The Washington Post опубликовала приблизительную цену от $13 000 до $15 000 за цикл лечения, и пока неясно, будет ли покрывать это медицинское страхование, если его одобрит FDA

У FDA есть 60 дней, чтобы объявить, принята ли заявка к рассмотрению, и каким именно оно будет — приоритетным (6 месяцев) или стандартным (10 месяцев). В 2017 году Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов классифицировало MDMA как «прорывную терапию», разработанную, чтобы ускорить создание и проверку лекарств для серьезных заболеваний.

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Единственным психоделиком, который на сегодня одобрило FDA, является эскетамин — разновидность кетамина, который был одобрен в 2019 году для устойчивой к лечению депрессии.

Источник: Ars Tecnica