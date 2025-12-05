Новости Софт 05.12.2025 comment views icon

Меню "Выполнить" Windows 11 меняется впервые за 30 лет

После обновление меню «Пуск» Microsoft взялась за еще один из самых старых элементов Windows — диалоговое окно Run («Выполнить»). В свежих тестовых сборках Windows 11 энтузиасты заметили обновленную версию этого окна. Впервые со времен Windows 95 оно получило современный дизайн, который соответствует Fluent Design и общему виду операционной системы.

«Выполнить» — инструмент, которым ежедневно пользуются продвинутые пользователи: комбинация Win+R открывает поле для быстрого запуска системных команд, программ и инструментов. За 30 лет Microsoft практически не касалась этого элемента — его обновление давно превратилось в фанатскую мечту. И вот компания наконец-то ее осуществляет.

Microsoft называет новую версию окна Modern Run. Пользователь может включать или выключать ее в настройках Windows, если желает вернуться к старому виду. Кстати, классическое меню «Выполнить» недавно тоже получило небольшое обновление — поддержку темного режима.

Обновленный вариант заметно больше: разработчики увеличили поле ввода текста, а над ним теперь отображается список недавних команд. Если Windows находит соответствующее приложение, рядом появляется его иконка — небольшая, но удобная мелочь, которой раньше не хватало.

Новое меню «Выполнить»

Несмотря на то, что интерфейс уже присутствует в тестовых сборках, он пока скрыт. Microsoft официально не объявляла о новом интерфейсе «Выполнить», и на данный момент он не работает, но изменения свидетельствуют: компания активно движется к публичному релизу, вероятно уже в следующем году.

Это не первый случай, когда Microsoft обновляет старые элементы интерфейса или программы. Ранее компания подтвердила, что расширяет поддержку темного режима в классических разделах Windows, например — в файловом менеджере. А в привычный «Блокнот» добавили поддержку таблиц. Такие шаги демонстрируют изменение подхода: Microsoft снова уделяет внимание деталям, которые делают ОС целостной и приятной в использовании.

Источник: windowscentral

