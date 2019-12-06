Microsoft внедряет новый дизайнерский язык Fluent Design во все свои мобильные приложения и предлагает его сторонним разработчикам





Около 10 лет назад корпорация Microsoft запустила платформу Windows Phone и обещала, что её ПО освободит пользователей от их смартфонов и позволит им «вернуться к жизни». Этого планировалось достичь с помощью плиточного интерфейса Metro и других программных решений. Microsoft представляла мир, в котором приложения могли бы свободно общаться друг с другом, а контент передавался свободно.

Несмотря на то, что платформа Windows Phone канула в Лету, Microsoft возрождает некоторые из своих амбиций с помощью системы Fluent Design для своих мобильных приложений Office. В компании считают, что её предыдущие наработки вместе с результатами новых исследований и разработок позволят ускорить работу на ходу. Над нововведениями трудились 40 дизайнеров и исследователей Microsoft.

Обновлённая унифицированная система мобильного дизайна предусматривает улучшенную иконографию, идентичные списки файлов, обновленную типографику, новые заставки и фокус на тёмном режиме. Такие приложения, как Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneDrive, теперь будут иметь общие элементы дизайна и станут гораздо более похожими. Даже Yammer, Teams и Planner тоже получают новые версии. Вскоре фирменный заголовок в верхней части появится во всех этих приложениях, а снизу будет простая панель с новыми значками Fluent Design.

И хотя версии приложений для iOS и Android будут отличаться, чтобы следовать требованиям дизайна каждой из платформ, всё же многие элементы дизайна будут общими. Например, такие элементы, как поиск, должны быть в одном и том же месте, а иконография будет общей, чтобы элементы казались более знакомыми.

Помимо использования единых принципов дизайна во всех своих мобильных приложениях, Microsoft также позволяет сторонним разработчикам использовать эти элементы дизайна в своих продуктах с помощью специальных инструментов. Как заявляют в компании, конечная цель та же, что и у Windows Phone – позволить пользователям быстрее и проще выполнять работу в приложениях, чтобы быстрее возвращаться к обычной жизни. Как свидетельствуют результаты исследования, пользователи проводят со своими смартфонами примерно 4 часа в день, но при этом среднее время выполнения каких-либо действий составляет от 20 до 30 секунд. Это очень короткий промежуток времени, чтобы сделать что-то на ходу, и Microsoft пытается улучшить свои собственные и сторонние приложения, чтобы упростить эти задачи с помощью дизайна, который делает работу более привычной и менее раздражающей при переключении приложений.

Источник: The Verge