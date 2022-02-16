Mercedes-Benz анонсировал электрические спорткары EQE 43 4MATIC и EQE 53 4MATIC+ с запасом хода более 500 км

В сентябре 2021 года Mercedes-Benz представил EQE – представительский седан длиной 4,95 метра (сегмент E), построенный на платформе EVA2.

Первоначально Mercedes-Benz EQE был доступен в единственной заднеприводной версии EQE 350. Этот вариант предлагает мощность 292 л.с. (215 кВт), крутящий момент 530 Нм и запас хода 660 км по WLTP благодаря полезной аккумуляторной батарее мощностью 90,6 кВтч. Что касается нагрузки, то она достигает максимум 170 кВт постоянного тока, переходя от 10 до 80% всего за 32 минуты.

Теперь Mercedes-Benz анонсировал два спортивных варианта EQE: Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC и Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+. Оба имеют полный привод благодаря использованию двух синхронных двигателей с постоянными магнитами (разработанных AMG) в «двойной» конфигурации (по одному на каждую ось).

Хотя оба автомобиля имеют общую аккумуляторную батарею на 90,6 кВтч (гарантия на 10 лет или 250 000 км), они различаются по мощности трансмиссии: в то время как AMG 43 4MATIC остается на уровне 476 л.с. (350 кВт) и 858 Нм крутящего момента, AMG 53 4MATIC+ достигает 626 л.с. (460 кВт) и 950 Нм.

Это, как и ожидалось, влияет на его производительность, поскольку 43-я модель разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды и достигает максимальной скорости 210 км/ч, а 53-я модель сокращает время разгона до 3,5 секунд и достигает 220 км/час. Эта версия также может быть оснащена дополнительным пакетом AMG Dynamic Plus, который увеличивает мощность до 687 л.с. (505 кВт) и крутящий момент до 1000 Нм, что соответствует ускорению (3,3 секунды) и максимальной скорости (240 км/ч).

Система управления батареями EQE настроена специально для AMG. В режимах «Спорт» и «Спорт плюс» внимание уделено производительности, а в режиме «Комфорт» – рабочему диапазону.

Максимальная автономность AMG 43 4MATIC составляет 533 км WLTP, а AMG 53 4MATIC+ остается на уровне 518 км WLTP. Система рекуперативного торможения имеет мощность 260 кВт, при этом нагрузка не меняется по сравнению с EQE 350 (11 кВт в трехфазном стандарте, 22 кВт в трехфазном варианте в качестве опции, 170 кВт в постоянном токе в стандартном исполнении).

Эстетически спортивные автомобили EQE отличаются особым обвесом: черная решетка радиатора с вертикальными ламелями, фары с технологией Digital Light в стандартной комплектации, 20-21-дюймовые колеса, диффузор. В салоне мягкие спортивные сиденья с искусственной кожей ARTICO и микрофиброй MICROUT, рулевое колесо AMG Performance обтянуто кожей Nappa.

Главной «изюминкой» салона является информационно-развлекательная система MBUX Hyperscreen, состоящая из трех экранов (12,3-дюймовый приборный дисплей, 17,7-дюймовый центральный дисплей, 12,3-дюймовый дисплей для пассажира).

Если ориентироваться на шасси, то следует отметить адаптивную пневматическую подвеску AMG Ride Control+, высокоэффективную тормозную систему AMG с шестипоршневыми суппортами и задним управлением.

AMG EQE поступит в продажу в США в 2023 году. Цена новинки пока не озвучена, но предполагается, что она будет дешевле, чем у седанов AMG EQS и EQS, стоимость которых стартует от $100 тыс.