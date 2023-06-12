Mercedes-Benz первым начнет продавать автомобили в Калифорнии с автопилотом 3-го уровня – без использования рук и глаз

Систему Drive Pilot 3-го уровня в автомобилях Mercedes-Benz можно использовать на определенных дорогах в Калифорнии, включая межштатную автомагистраль I-15.

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Mercedes-Benz стал первым автопроизводителем, получившим разрешение от департамента автомобильного транспорта Калифорнии на продажу или сдачу в аренду автомобилей с технологией самостоятельного вождения 3-го уровня. В январе аналогичный сертификат компания получила в другом штате – Неваде.

Система Drive Pilot 3-го уровня позволит водителям отвести глаза от дороги и снять руки с руля во время поездки, занимаясь другими делами – например, просмотром видео или текстовых сообщений. Если все требования будут соблюдены – в случае аварии юридическую ответственность будет нести Mercedes, а не водитель.

Drive Pilot полагается на датчики, установленные по всему транспортному средству, включая видеокамеры, матрицы LiDAR, радарные/ультразвуковые датчики и аудиомикрофоны. Система также может сравнивать данные бортового датчика и GPS, чтобы определить свое точное местонахождение на дорогах.

Технология не столь продвинута, как системы автомобилей Waymo и Cruise, которые могут двигаться без водителя на борту. В то же время, она опережает Full Self-Driving от Tesla, которая является системой 2-го уровня и требует от водителей постоянно держать руки на руле и быть внимательными.

По подсчетам Reuters, Калифорния – один из самых больших рынков для Tesla, на который пришлось 16% мировых поставок автопроизводителя в 2022 году.

Drive Pilot 3-го уровня можно использовать только на определенных дорогах днем, со скоростью до 65 км/ч, а водители должны быть готовы в любой момент перехватить управление в свои руки – посидеть или поспать на заднем сиденье не получится. Система отслеживает присутствие водителя с помощью встроенных камер, и потребует взять в руки руль в случаях, когда автомобиль превышает указанную выше скорость, при неблагоприятных погодных условиях или если рядом появляется транспорт экстренной медицинской помощи.

Система будет доступна на моделях S-Class и EQS Sedan 2024, а поставки запланированы на конец 2023-го года.