Сервис Cruise получил разрешение на коммерческое использование беспилотных такси в Сан-Франциско

Принадлежащий компании General Motors сервис Cruise стал первым и единственным в США, получившим разрешение на коммерческое использование беспилотных такси. Покататься за деньги в машине без водителя можно будет по Сан-Франциско.

Если вдаваться в детали, то компания Cruise сможет осуществлять платные пассажирские перевозки с максимальной скоростью 30 миль в час на некоторых улицах Сан-Франциско с 22:00 до 6:00. Автопарк, как ожидается, будет состояться из 30 электромобилей. Машинам запрещено ездить по шоссе или во время сильного тумана и дождя.

Компания впервые получила разрешение предлагать пассажирам бесплатные поездки на роботакси почти ровно год назад. Первые пассажиры начали пользоваться Cruise в феврале этого года, пишет Reuters.

В марте Комиссия по коммунальным предприятиям Калифорнии (CPUC) разрешила Cruise (и Waymo) начать взимать плату с пассажиров, но только за поездки с водителем за рулем. Теперь Cruise может взимать плату с клиентов, даже если на борту никого нет.