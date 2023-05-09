Маск обещает месяц бесплатного использования Full Self-Driving для владельцев Tesla — но это не точно

Генеральный директор Tesla Илон Маск планирует предоставить бесплатный месячный пакет полностью автономного вождения каждому владельцу транспорта автопроизводителя в Северной Америке, когда система будет работать «безопасно и супер-плавно».

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Маск считает, что люди «не понимают ценности пакета Tesla Full Self-Driving», который сейчас автопроизводитель продает за $15 000 и, похоже, по такой стоимости им интересуются немногие.

Компания не предоставляла информации о проценте покупателей, заказавших функцию, однако Electrek, взяв за основу предыдущие данных Tesla, считает, что он может достигать 15-20%. Эти показатели относятся к Северной Америке, где компания выпустила FSD Beta – в остальном мире, вероятно, данные чуть меньше, около 10%.

За пределами Северной Америки Tesla была ограничена в возможности предоставлять водителям доступ к FSD из-за более строгих правил. Водители могут использовать только стандартный автопилот Tesla, включающий такие функции, как автоматическое управление в пределах полосы, автоматическое торможение и автоматическая навигация к съездам на шоссе. Однако Европейская комиссия в прошлом месяце предприняла определенные шаги по ускорению регулирования усовершенствованной системы помощи водителю (ADAS) и стремится представить новый регламент в полном объеме до сентября 2024 года с возможностью как более раннего срока, так и тестирования систем перед развертыванием. Между тем, на азиатских рынках автопроизводитель в скором времени начнет масштабное тестирование FSD.

В целом, компания может потенциально увеличить это количество: предоставив возможность передавать право собственности FSD при покупке новых автомобилей или предлагая бесплатные бета-версии программы. Что касается последнего, то Маск считает этот вариант возможным – правда только тогда, когда функция будет работать «супер-плавно»:

«Как только FSD будет работать супер-плавно (не только безопасно), мы запустим бесплатную месячную пробную версию для всех автомобилей в Северной Америке. На остальной мир это тоже распространим, после того, как убедимся, что она хорошо работает на местных дорогах и регуляторы одобрят ее в этой стране».

В то же время не утихают скандалы относительно обманчивых обещаний компании, касающихся системы Full Self-Driving. В сентябре владельцы автомобилей Tesla подали коллективный иск против автопроизводителя из-за «введения общественности в заблуждение касаемо технологии автопилота и функции полностью самостоятельного вождения (FSD)». Позже компания подала ходатайство об отклонении иска, так как считает, что «неспособность реализовать долгосрочную желаемую цель не является мошенничеством». В декабре суд США обязал Tesla за свой счет модернизировать клиенту автомобиль из-за «обманчивой рекламы» полноценного автопилота.

Ранее директор по программному обеспечению автопилота Tesla Ашок Эллусвами заявил, что рекламный ролик 2016-го года, на котором автомобилем Tesla якобы управляет только система помощи водителю, был инсценирован — Маск ранее публиковал это видео у себя в Twitter с подписью «Tesla едет самостоятельно». В другом деле о ДТП 2018-го года, в котором погиб инженер Apple Уолтер Хуанг, юристы Tesla настаивают, что в допросе Маска нет нужды – поскольку его заявлениям о FSD нельзя доверять, ведь их «запросто могли подделать».