В приложении Uber можно будет заказать роботакси Waymo

Компании Uber и Waymo, которые ранее были конкурентами, заключили партнёрское соглашение. В результате в конце этого года роботакси Waymo будут доступны для заказа поездок и доставки еды в приложении Uber в Финиксе, штат Аризона.

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Отмечается, что «определенное количество» автомобилей Waymo будет доступно для пассажиров Uber и клиентов службы доставки Uber Eats в Финиксе. Партнерство описывается как «многолетнее». Представитель Waymo Кэтрин Барна не назвала точное количество автомобилей, которые можно будет вызвать через приложение Uber. Однако она отметила, что они не будут эксклюзивными для Uber. Например, жители Финикса также могут вызвать автомобиль Waymo через приложение компании Waymo One.

Отметим, это не первое партнёрство Uber и Waymo. Между ними ранее было заключено соглашение, связанное с автономными дальнемагистральными перевозками. Оно позволяет владельцам автопарков использовать грузовики, оснащенные автономным «водителем» Waymo, для маршрутов доставки по запросу, предлагаемых подразделением Uber Freight.

У Waymo ранее также были партнёрские отношения с сервисом такси Lyft. Оно предусматривало развертывания роботакси в приложении Lyft. Однако это сотрудничество закончилось в 2020 году во время пандемии.

«Lyft был отличным партнером на протяжении многих лет, и мы намерены поддерживать диалог, поскольку продолжаем расширяться», — заявила Кэтрин Барна.

Uber ранее разрабатывала собственные самоуправляемые автомобили с намерением в конечном итоге заменить ими всех своих водителей-людей. Но эта программа была закрыта после того, как одна из машин компании сбила женщину. Этот инцидент произошел в Темпе, штат Аризона, рядом с Финиксом.

Источник: The Verge