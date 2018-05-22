Mercedes инвестирует $600 млн в фабрику во Франции, где будет производить компактный электрический хэтчбек Mercedes EQA

Во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном руководство немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz Cars объявило, что инвестирует порядка (€500 млн) в производство новых электромобилей серии EQ на французском заводе в Амбахе (Hambach), где в данный момент собирают сити-кар Smart fortwo. В официальном пресс-релизе не упоминается конкретная модель, однако описание «компактный электромобиль EQ» однозначно указывает на электрический хэтчбек Mercedes EQA.

Председатель правления концерна Daimler AG и глава подразделения Mercedes-Benz Cars доктор Дитер Цетше отметил, что немецко-французская фабрика в Амбахе была открыта 20 лет назад специально для сборки компактных городских автомобилей Smart. Теперь компания делает следующий шаг и впервые за более чем 100-летнюю историю переносит сборку автомобилей бренда Mercedes-Benz в Францию.

Напомним, что к 2022 году Mercedes-Benz планирует выпустить более десяти электромобилей во всех сегментах, начиная с сити-каров и заканчивая кроссоверами. Уже к 2025 году немцы планируют довести продажи электрических моделей до отметки 15-25% от общего количества проданных автомобилей бренда Mercedes. С 2020 года бренд Smart становится на 100% электрическим, причем как в США и Канаде, так и в Европе, что сделает его первым в мире автомобильным брендом, который полностью перейдет от ДВС-моделей к электромобилям.

Отметим, фабрика в Амбахе была открыта 27 октября 1997 года, в данный момент там работает более 800 работников, однако с учетом количества роботизированных линий сборки это довольно много. Сейчас на фабрике сосредоточились на выпуске Smart fortwo, однако у работников также есть опыт сборки электромобилей Smart EQ fortwo coupé и Smart EQ fortwo cabrio.

Источник: Mercedes-Benz