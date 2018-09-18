МЭРТ представило экспортный бренд и логотип для продвижения украинской продукции на международном рынке

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Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) сегодня представило новый проект – национальный экспортный бренд и логотип для продвижения украинской продукции на международном рынке. Проект был реализован Офисом по продвижению экспорта МЭРТ при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития, выделившего на разработку около 50 тыс. евро, в рамках инициативы EU4Business.

По сути, в данном случае мы говорим о расширении инициативы Ukraine Now – проекте национального брендинга для популяризации Украины в мире. Но если UkraineNow – общий бренд, формирующий образ Украины и украинцев в мире путем информирования об общенациональных ценностях, инвестиционных возможностях, культуре и туризме, то экспортный бренд изображает Украину как выгодного торгового партнера, который продает качественную, аутентичную, инновационную и креативную продукцию.

Как сказано на сайте МЭРТ, на сегодняшний день украинские экспортеры обеспечивают 47,9% ВВП и валютных поступлений страны, причем по итогам первого полугодия 2018 года объемы украинского экспорта выросли на $2,8 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В правительстве рассчитывают, что развитие экспортного бренда будет способствовать дальнейшему устойчивому наращиванию объемов украинского экспорта и, следовательно, росту экономики нашей страны.

Презентуємо Експортний бренд України🇺🇦. 🎉Це унікальна єдина креативна концепція, яка посилить впізнаваність української… Опубліковано Степаном Кубовим Вівторок, 18 вересня 2018 р.

Авторы инициативы говорят, что в конечном итоге экспортный бренд должен стать национальным знаком качества Made in Ukraine.

Экспортеры со своей стороны должны обеспечить необходимые условия, чтобы сделать украинскую продукцию более узнаваемой в мире. Всего выделяют три руководящих принципа, которым нужно следовать:

единый стиль брендирования продукции на международных ЭКСПО и отраслевых выставках;

последовательная коммуникация основных сообщений Экспортного бренда и характеристик украинских товаров через маркетинговые и рекламные материалы;

систематическое информирование о возможностях и конкурентных преимуществах экспортно-ориентированных отраслей Украины.

Впервые экспортеры представят свою продукцию под единим брендом на грядущей выставке China International Import EXPO 2018, которая пройдет в период с 5 по 10 ноября в Шанхае.

На основе экспортного бренда был разработан бренд-бук и конструктор для персонализации логотипа бренда. Также была создана видеоинструкция, наглядно объясняющая, как пользоваться конструктором экспортного бренда.

Источник: МЭРТ