Meta годами пиратила порнографию для обучения ИИ, — иск

Meta снова оказалась в центре скандала — на этот раз из-за тонн пиратской порнографии и BitTorrent.

Компания Strike 3 Holdings, которая владеет несколькими крупными порносайтами с ежемесячной аудиторией более 25 млн пользователей, подала иск в федеральный суд Калифорнии. По их словам, Meta годами загружала и раздавала их фильмы через BitTorrent, вероятно тренируя свои ИИ-модели.

Это перекликается с другим делом, которое авторы книг ведут против Meta. Они обвиняют компанию в том, что она загрузила по меньшей мере 81,7 терабайта пиратского контента из теневых онлайн-библиотек. Даже можно найти, какие конкретно книги. Корпорация тогда отвергала заявления тем, что никогда не использовала торренты. Однако нынешние доказательства Strike 3 могут изменить ход судебного процесса.

Владелец сайтов для взрослых заявил, что обнаружил массовые раздачи своих фильмов после проверки собственной системы мониторинга. По их данным, как минимум с 2018 года IP-адреса, связанные с Meta или ее сотрудниками, загрузили более 2 390 видео для взрослых. Часть этих IP принадлежала самой компании, остальные были замаскированы — через облачные сервисы или с помощью частных адресов.

Strike 3 считает, что Meta сидела на этих раздачах днями или даже неделями. И вряд ли, что целью был обычный просмотр. Предполагается, что компания хотела ускорить загрузку других данных. В BitTorrent действует принцип: больше раздаешь — быстрее качаешь. Поэтому корпорация могла «подкармливать» сеть роликами для взрослых, чтобы иметь преимущество при загрузке других файлов для дальнейшего обучения ИИ.

Подобная активность противоречит не только авторскому праву, а законам США. Некоторые штаты на официальном уровне ввели проверку возраста пользователей перед тем, как показать видео 18+. А если Meta действительно бесконтрольно качала и раздавала эти фильмы, часть вышла в свободный доступ.

Иск также упоминает о по меньшей мере пяти случаях, когда Meta вручную выбирала, какие именно фильмы раздавать в периоды пиковых загрузок. Истец считает, что действия компании Цукерберга не похожи на поведение обычного пользователя: слишком много трафика, слишком регулярная активность и «рука» ИИ, который автоматически обрабатывает большие объемы данных.

Истец также подал жалобу на то, что Meta «может использовать» эти видео для разработки собственного генератора контента для взрослых. Просто такие видео содержат редкие образцы «человеческого взаимодействия», мимики, телесной динамики — чего не хватает в обычных роликах и что ценно для генеративных моделей.

Компания заявляет о более 100 тысячах случаев незаконного распространения с IP-адресов, связанных с Meta. Некоторые из них даже были зарегистрированы на домашний адрес одного из сотрудников компании — возможно, чтобы скрыть истинный источник активности.

В иске Strike 3 требует:

компенсацию за нарушение авторских прав;

судебный запрет Meta на дальнейшее распространение их контента;

удаление любых роликов, которые были использованы для обучения ИИ или уже попали в натренированные модели.

Истец пока не называет конкретных работников Meta или партнеров, которые могли быть привлечены, ссылаясь на конфиденциальность. Ответ компании, которую обвинили, был очевидным и кратким:

«Мы рассматриваем жалобу, но не считаем, что утверждения Strike являются точными», — говорят представители компании Цукерберга.

Владелец сайтов для взрослых надеется, что их данные помогут авторам в параллельном иске доказать, что Meta системно использовала пиратский контент — не только тексты, но и видео. Если обвинения смогут доказать в суде, то это серьезно ударит по имиджу компании как разработчика «этичного» ИИ.

Источник: Ars Technica