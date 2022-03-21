Meta оспаривает в суде запрет соцсети Facebook на территории россии

Компания Meta, владеющая соцсетью Facebook, 21 марта обратилась в российский суд с ходатайством прекратить дело об экстремизме. Ранее Генпрокуратура рф требовала от суда признать Meta «экстремистской организацией» и остановить ее деятельность в россии.

Представители Meta попросили у суда время на подготовку к защите и поставили под сомнение полномочия судей выносить запрет на деятельность соцсети в россии.

На прошлой неделе Meta ужесточила модерацию контента для Украины, хотя ранее представитель Facebook Энди Стоун заявлял, что временно разрешаются публикации с призывом к смерти путина и лукашенко.