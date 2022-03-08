Международное энергетическое агентство разработало план отказала Европы от российского газа: он состоит из 10 пунктов и рассчитан на 1 год

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021 году ЕС импортировал 155 миллиардов кубометров природного газа из рф, что составляет почти половину (45%) импортированного газа и почти 40% от общего потребляемого объема.

МЭА составило план из 10 пунктов, направленный на то, чтобы помочь ЕС снизить свою зависимость от российского энергоисточника на треть в течение 1 года, и при этом придерживаться «зеленого соглашения» (о сокращении выбросов парниковых газов к 2030 году не менее чем на 55% от уровня 1990 года).

План включает в себя отказ от продления контрактов, увеличение использования возобновляемых источников энергии, сохранение действующих атомных электростанций и обращение к населению о минимизации использования отопления внутри зданий.

«Никто уже не питает иллюзий. Использование россией своих источников природного газа в качестве экономического и политического оружия показывает, что Европе необходимо действовать быстро, чтобы быть готовой столкнуться со значительной неопределенностью в отношении поставок российского газа следующей зимой», — заявил Фатих Бироль, исполнительный директор МЭА.

Кроме того, ЕС намерен сократить импорт природного газа из россии на 80% в течение текущего года.

Параллельно россия заявила, что может закрыть свой магистральный газопровод «Северный поток-1», если Запад введет запрет на российскую нефть, передает ВВС. Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что «отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка», в результате чего цены увеличатся более чем вдвое — до 300 долл. за баррель.