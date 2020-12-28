Microsoft добавит в Windows 10X поддержку режима Modern Standby





Большинству традиционных ноутбуков требуется несколько секунд для выхода из режима сна. При этом они не загружают электронные письма или обновления из социальных сетей в фоновом режиме (когда ноутбук пребывает в режиме сна). Для решения этой проблемы в Windows 10 предусмотрена поддержка Modern Standby. Это специальный режим ожидания, в котором устройство будет загружать данные, пока оно находится в состоянии сна.

Судя по всему, операционная система Windows 10X также получит режим Modern Standby. Это позволит обеспечить возможность устройству постоянно оставаться активным и подключенным к интернету.

Windows 10X – это новая операционная система, построенная на базе Windows Core OS. Её запуск ожидается в период с марта по июнь 2021 года. Хотя Microsoft не хочет публично говорить о Windows 10X и будущем Windows 10, она без каких-либо анонсов обновила старые документы поддержки, добавив дополнительную информацию об операционной системе следующего поколения. И в этом обновлении говорится о поддержке Modern Standby в Windows 10X.

На устройствах с Windows 10X режим Modern Standby может быть похож на работу смартфонов. Например, Windows 10X будет загружать электронные письма, получать обновления из социальных сетей и обновлять контент в Progressive Web Apps ещё до того, как пользователь даже закончит поднимать крышку. Фактически, даже в режиме сна ноутбук останется подключенным и сможет получать информацию с обновлениями. Большинство приложений из Windows Store (UWP и PWA) смогут извлечь преимущества из новой функции в Windows 10X. Такие программы, как Outlook Mail, Calendar, Photos, OneDrive и т.д. будут способны загружать файлы, в том числе большие файлы вложений, когда устройство пользователя находится в состоянии сна.

Фактически такой режим больше похож на режим простоя с низким энергопотреблением, чем на традиционный режим сна. Это и позволяет устройству оставаться в актуальном состоянии при подключении к мобильной сети или сети Wi-Fi. Это также обеспечит возможность мгновенного включения компьютера.

Источник: windowslatest