Microsoft готовит сразу две игровые консоли следующего поколения и стриминговый сервис для доступа к Xbox-играм с других платформ

Корпорация Microsoft продолжает использовать слова из животного мира для присвоения кодовых наименований своим игровым консолям. Оригинальная версия Xbox One имела кодовое название Durango, а Xbox One X – Scorpio. Согласно имеющейся информации, игровая консоль Xbox следующего поколения, которая ожидается в 2020 году, получила кодовое название Anaconda.

Причём, планы Microsoft предусматривают выпуск сразу двух моделей Xbox нового поколения. Кодовое название Anaconda относится к улучшенной версии, которая станет своеобразным эквивалентом нынешней Xbox One X. Она получит более производительный процессор и графику от AMD. Anaconda также может получить твердотельный накопитель в качестве основного хранилища, что позволит сократить время загрузки игр. Microsoft также работает над более доступной модификацией консоли, которая получила кодовое название Lockhart. Её можно сравнить с версией Xbox One S. Обе версии сохранят обратную совместимость с существующими проектами для Xbox One, Xbox и Xbox 360.

Но ещё до выпуска игровых консолей нового поколения в 2020 году корпорация Microsoft может вывести на рынок обновлённую модификацию Xbox One S. Предполагается, что версия без оптического привода будет официально анонсирована в следующем месяце и поступит в продажу весной 2019 года. Вместе с тем, Microsoft рассматривает возможность запуска программы по переносу библиотек физических дисков в цифровую форму. Изначально запуск такой программы планировалось приурочить к выходу Xbox One, но в дальнейшем от этих планов было решено отказаться из-за спорного требования постоянного онлайн подключения и невозможности обмениваться дисками.

Также сообщается, что следующая игровая консоль Microsoft будет заточена под собственный сервис компании по стримингу игр xCloud. Он предоставит доступ к играм для Xbox для других платформ: ПК, смартфонам и прочим консолям. Публичный тестовый доступ к сервису xCloud планируется предоставить в следующем году.

Источник: The Verge