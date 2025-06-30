Windows 12 подождет — Microsoft объявила Windows 11 25H2

Слухи о Windows 12 ходили еще с 2023 года, но придется подождать. Microsoft официально сообщила о старте Windows 11 25H2 для Windows Insider.

«Насколько легко перейти на Windows 11 25H2? Так же просто, как быстрый перезапуск, если вы используете версию 24H2! Сегодня Windows 11 25H2 стала доступной для сообщества Windows Insider, перед внедрением более широкой доступности, запланированного на вторую половину 2025 года. Приготовьтесь к сбросу 36-месячного жизненного цикла поддержки для версий Enterprise и Education, а также 24-месячного — для версий Pro, Pro Education и Pro for Workstation!», — пишет Джейсон Лезнек в блоге Microsoft.

Сайт Tom’s Hardware отмечает, что Windows 11 версии 25H2 не станет значительным техническим обновлением, поскольку использует ту же платформу выпусков и стек обслуживания, что и версия 24H2. Это означает, что обновление из 24H2 до 25H2 будет быстрым и простым и не должно длиться дольше, чем обычное накопительное обновление. Изменения, внедренные новой версией Windows, достаточно быстро будут появляться у пользователей:

«Новые функции, которые мы разрабатываем для Windows 11 25H2, являются частью ветки версии 24H2. Когда новый код завершен, мы включаем его в ежемесячные LCU для Windows 11 24H2 в состоянии «Отключено». Представьте себе это как постепенное внедрение кода новой функции на устройствах под управлением версии 24H2 — еще одна причина быть в курсе ежемесячных обновлений Windows!».

Полученное обновление будет оставаться отключенным на устройстве, пока не получит код eKB для включения. Затем новые функции появятся после перезагрузки, «и вы официально используете Windows 11 версии 25H2». Сброс срока поддержки означает, что для максимально длительной поддержки необходимо перейти на 25H2, когда она выйдет. Очевидно, это произойдет в этом году, но о конкретных сроках и каких-либо новых функциях Microsoft не сообщала.