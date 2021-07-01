Microsoft и Google придерживались перемирия на протяжении 6 лет, но теперь снова начали «воевать»





Похоже, что после 6-летнего перемирия компании Microsoft и Google снова готовы вернуться к практике критики и тяжб. Как сообщают The Financial Times и Bloomberg Microsoft и Google заключили необычное перемирие в 2015 году, которое закончилось в апреле этого года. Соглашение было заключено, чтобы избежать судебных тяжб и жалоб в регулирующие органы. Таким образом, мы не видели, чтобы Microsoft и Google публично жаловались друг на друга со времен Scroogled – кампании, направленной против политики конфиденциальности Google.

Но ничто не вечно под Луной. Начали появляться первые свидетельства назревающего конфликта между технологическими гигантами. В начале этого года Google раскритиковал Microsoft за попытку «сломать принцип работы открытого интернета». Это произошло после того, как Microsoft публично поддержала закон в Австралии, который заставил Google платить издателям новостей за их контент. Microsoft также раскритиковала контроль Google над рекламным рынком, заявив, что издатели вынуждены использовать инструменты Google, которые приносят Google доходы. Хотя ранее компании были более сдержаны в высказываниях друг относительно друга. Microsoft хранила молчание во время антимонопольного иска правительства США против Google в прошлом году, несмотря на то, что в то время была поисковой системой номер два.

Financial Times сообщает, что соглашение между Microsoft и Google также должно было улучшить сотрудничество между двумя компаниями, и Microsoft надеялась найти способ запускать Android-приложения в Windows. Этот расчёт явно не сработал – Microsoft обратилась к Amazon, чтобы обеспечить возможность запускать Android-приложения в Windows 11.

Источник: The Verge