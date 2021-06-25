Windows 11 позволит запускать Android-приложения, устанавливаемые из Amazon Appstore

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Анонсируя Windows 11, корпорация Microsoft рассказала, что в новой версии ОС будут нативно работать Android-приложения.

Microsoft заявляет, что использует Amazon Appstore как способ доставки Android-приложений в Windows 11 (вероятно, для этого потребуется использовать учётную запись Amazon). Приложения будут доступны в новом магазине Windows. После установки их можно будет закрепить на панели задач или разместить рядом с традиционными приложениями Windows.

Microsoft сотрудничает с Intel с целью использования технологии Intel Bridge для реализации данного проекта и запуска приложений Android-приложений в Windows 11. Intel Bridge переводит приложения, скомпилированные для платформ, отличных от x86 (в данном случае Android-приложения), в инструкции x86 (которые могут работать в Windows 11 с процессорами Intel или AMD). Однако отмечается, что Android-приложения по-прежнему будут работать как с системами с процессорами AMD, так и с системами на базе чипов ARM.

«Intel считает важным предоставить эту возможность на всех платформах x86 и разработала технологию Intel Bridge для поддержки всех платформ x86 (включая платформы AMD)», — заявил представитель Intel.

Тем не менее, Microsoft пока ничего не говорит о том, насколько хорошо эти приложения будут работать на других аппаратных платформах помимо Intel.

Microsoft продемонстрировала работу приложения TikTok в Windows 11. В магазине Windows, который показала компания, также перечислены Ring, Yahoo, Uber и другие.

Источник: The Verge 1, 2