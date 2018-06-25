Microsoft и Razer работают над реализацией поддержки клавиатур и мышей для консоли Xbox One, ее могут добавить уже ближайшей осенью

Компания Microsoft уже несколько лет обещает добавить официальную поддержку клавиатуры и мышей в консоли Xbox, однако пока этого так и не произошло. Впрочем, по данным инсайдеров, редмондский гигант не забросил эту идею, как это произошло с поддержкой VR, а наоборот, плотно работает по этой теме с производителем аксессуаров Razer.

Ожидается, что первой официально совместимой клавиатурой для Xbox станет модель Razer Chroma RGB, которая отличается возможностью тонкой настройки цвета подсветки клавиш, что может быть весьма полезной обратной связью в некоторых играх. Планы совместной работы Microsoft и Razer были озвучены на мероприятии Xfest в начале июня, где производитель аксессуаров сообщил, что хочет открыть API подсветки для разработчиков консольных игр, что позволит им напрямую управлять световыми эффектами. Если говорить о манипуляторах типа «мышь», то ожидается поддержка любых USB-моделей, включая беспроводные варианты с USB-донглом.

По данным издания The Verge, пользователи Xbox One получат поддержку Razer Chroma RGB уже осенью, вместе с очередным крупным обновлением программного обеспечения консоли. При этом в Microsoft не упускают из виду того факта, что игроки с клавиатурой и мышью могут получить преимущество над оппонентами в онлайн-играх, которые управляют игрой с помощью геймпада.

Поэтому скорее всего Microsoft позволит разработчикам игр определять, какими конкретно аксессуарами пользуется конкретный игрок, для того, чтобы не сводить вместе в рамках одного боя пользователей с геймпадом против пользователей с клавиатурой и мышью. Окончательное решение о методах баланса будет выбирать каждый разработчик отдельно, но такие инструменты обязательно должны быть в наличии геймстудий.

Источник: The Verge